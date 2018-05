Monitoring-Ausschuss diskutiert über die Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderungen

Bei der dritten öffentlichen Sitzung des Vorarlberg Monitoring-Ausschusses (VMA) wurde die Gesundheitsversorgung von allen Seiten beleuchtet.

Bregenz Mit einer Einführung des Vorsitzenden des VMA, Volksanwalt Florian Bachmayr-Heyda, starteten die Teilnehmer in den Nachmittag. Gerhart Hofer, Direktor der Kathi-Lampert Schule und Antje Lange führten durch die Sitzung im Vorarlberg Museum in Bregenz. Die Selbstvertreterinnen von „Mensch Zuerst“ und ein Selbstvertreter der Lebenshilfe schilderten anschaulich die Situation von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Siggi Glössl, Heidi Mackowitz und viele andere Menschen mit Behinderungen erzählten über Erfahrungen aus ihrem Leben. „Ein großes Hindernis für uns ist unter anderem: dass es noch sehr wenig Informationen in leicht verständlicher Sprache gibt, das Verstehen eines Beipackzettels oder die nicht barrierefreien Arztpraxen“, erklärt Klaus Brunner (Selbstvertreter Lebenshilfe)