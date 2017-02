Mondscheintour auf die Bazoraalpe

Etwa fünfzehn Teilnehmer der Skitour versammelten sich am Marktgemeindeamt. Von dort aus fuhren sie mit den PKW nach Frastafeders. Am Stutzberg wurden im Schnee die Schi angeschnallt und es ging es immer bergauf auf Bazora und von dort aus über Forstwege weiter zur Bazoraalpe (1.420 M.ü.M). Nach zwei Stunden Gehzeit wurden die Teilnehmer der Skitour mit einem Einkehrschwung auf der Bazora-Schihütte belohnt. Dort wurden sie in der beheizten und seit der aktuellen Saison auch elektrifizierten Schihütte bereits erwartet. Hüttenwart Wilfried Scherer empfing die hungrigen Skitourengeher bei Hauswürsten mit Kraut sowie heißen und gekühlten Getränken. Nachdem sich alle aufgewärmt hatten, lockte die Abfahrt über die Bazora-Talabfahrt.

