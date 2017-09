Mondelez: Ausbildner und Lehrlinge beschnupperten sich

Mondelez hat seit 1997 insgesamt 72 Lehrlinge in den verschiedensten Berufen ausgebildet, derzeit sind es 10. Die Firma feiert heuer „20 Jahre Lehrlingsausbildung“ am Standort Bludenz und wurde bereits zum 6. Mal in Folge als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ geehrt.

Tolles Eventprogramm

Die Reise am witterungsmäßig durchwachsenen 2. September führte – kulinarische Stärkungen inbegriffen – zur Lochmühle in Eigetlingen am Ende des Bodensees. Der zuständige, sehr aufmerksame „Guide“, erklärte die verschiedenen Attraktivitäten und die damit verbundenen Wettkämpfe. Bei der anschließenden „Bauernhofchallenge“ durfte natürlich das Quadrennen auf der Schotterpiste und das Oldtimer-Traktorrennen mit dem „Besen-Glocken-Treffspiel“ nicht fehlen. Weitere Höhepunkte waren dann Wettmelken, Armbrustschießen, Hufeisenwerfen, Wettnageln, Flyingbox und zum Abschluss noch das Bullenreitern. Nach diesem ereignisreichen Tag traf die Gruppe am späten Nachmittag um viele Eindrücke reicher wieder in Bludenz ein.

Dank für die großzügige Unterstützung

Für die stetige Wertschätzung in Sachen Lehrlingsausbildung sowie für die Ermöglichung dieses Ausfluges gebührt dem Unternehmen „Mondelez“ mit der Geschäftsleitung Matthias Zoller und Sophie Martys ein großer Dank. Ebenso dem Lehrlingskoordinator Oliver Grießer für die perfekte Organisation. Unter dem Motto „Süße Lehre garantiert“ wird „Mondelez“ auch in Zukunft seinen Auszubildenden ein besonderes Augenmerk widmen.