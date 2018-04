"Mond-Diät" - Abnehmen mit dem Mondkalender

Dem Mond werden magische Kräfte nachgesagt, er soll Einfluss auf den Menschen und seine Psyche haben.

So gibt es für jedes Sternzeichen bestimmte Ernährungstipps, die man während der Schlankheitskur beachten sollte. So soll man ein halbes Kilo pro Woche abnehmen.

Die erste Diät-Phase beginnt mit dem Neumond. Dieser Zeitraum eignet sich hervorragend, um den Körper zu entgiften. Ungesunde und schlechte Gewohnheiten können in dieser Phase leicht aufgegeben werden. Sehr positiv reagiert der Körper während der Nuemond-Phase auf Tees und Säfte.

Bei zunehmendem Mond werden die Nahrungsmittel vom Körper besonders gut verwertet. Das hat zur Folge, dass zum einen wichtige Nährstoffe eingelagert werden. Zum anderen sammelt sich aber auch Fett an. Deshalb sollte man sich in dieser Phase beim Essen etwas zurückhalten.

Einen Tag vor dem Vollmond und währenddessen sollte man nur wenig essen. Der Körper setzt in dieser Phase schnell Fettpölsterchen an.

4. Abnehmender Mond

Die vierte Phase der Mond-Diät hängt mit dem abnehmenden Mond zusammen. In diesem Zeitraum ist der Körper in Topform und der Energieverbrauch läuft auf Hochtouren. Nicht nur der Mond nimmt ab, auch das Abnehmen beim Menschen geht in dieser Phase recht einfach.