Monaco holte Jovetic von Inter – Mbappe-Abgang damit fix

Der 18-jährige Stürmer wechselt laut Medienberichten vorerst leihweise zum Vizemeister an die Seine, der auf diese Weise zusätzliche Probleme mit dem Financial Fairplay der UEFA vermeiden will. In einem Jahr sollen die Club-Besitzer aus Katar dann aber 180 Millionen Euro an den AS Monaco überweisen, um Mbappe fix zu verpflichten.

(APA/ag.)