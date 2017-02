MoMA in New York stellt Werke muslimischer Künstler aus

Das geplante Verbot ist landesweit höchst umstritten - © APA (AFP)

Aus Protest gegen das von US-Präsident Donald Trump per Dekret verhängte Einreiseverbot hat das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) die Werke mehrerer Künstler ausgestellt, die aus mit dem Bann belegten Ländern stammen. Sieben Werke von Künstlern unter anderem aus dem Sudan, dem Irak und dem Iran werden im fünften Stock ausgestellt, wie die “New York Times” am Freitag berichtete.