Mohrenbrauerei mit neuer Marketingleitung

Mit Juni 2018 übernimmt Bernd Marte die Marketingleitung im Vorarlberger Traditionsunternehmen Mohrenbrauerei.

Zuvor war Bernd Marte in gleicher Position bei der ELPRO-BUCHS AG tätig und zuletzt bei A.M.I. Agency for Medical Innovations GmbH als International Area Manager. Mit seiner Berufserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kommunikation bringe er beste Voraussetzungen und Kenntnisse für diese Stelle mit, so Mohrenbräu via Aussendung. “Ich freue mich auf eine spannende und vielseitige Tätigkeit bei der Vorarlberger Traditionsbrauerei”, so Bernd Marte.