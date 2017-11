Mohammad beliebter Babyname: Stadt Wien wehrt sich

Wie die "Krone" vergangene Woche berichtete, gehört der Vorname Mohammad seit 2014 zu den fünf beliebtesten Babynamen in Wien - die Stadt Wien wehrt sich nun.

“Auf der offiziellen Liste der beliebtesten Kindernamen der Stadt Wien findet sich kein Mohammad – in der internen Version des Magistrats, die nicht an die Medien geschickt wird, aber sehr wohl”, so der Chefredakteur von krone.at, Richard Schmitt, in seinem Artikel. Klemens Himpele, Leiter der Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik dementierte dies kurz nach Erscheinen des Artikels – er beruft sich auf die verschiedenen Schreibweisen der Namen.