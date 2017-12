Mogli? Dieser Junge lebt unter Affen

Der zweijährige Samarth aus Indien kann noch nicht sprechen, hat aber schon Freundschaft mit einer Gruppe Affen geschlossen. Die Tiere und das Menschenkind sind so unzertrennlich, dass die indischen Medien bereits von einem zweiten Mogli sprechen.

Jeden Tag warten die Languren geduldig auf den zweijährigen Samarth. Der Kleine kann noch nicht sprechen, versteht sich aber auch so perfekt mit den Affen. Kind und Tier harmonieren so gut, dass Samarth in Indien schon als neuer Mogli gilt. Samarth muss etwas Besonderes haben: Andere Kinder wurden von Affen attackiert. Wie lange diese Freundschaft wohl hält?