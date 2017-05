Mogherini und Tajani sehen Pressefreiheit bedroht

Freie Meinungsäußerung sei zunehmend weltweit bedroht - © APA (AFP/Archiv)

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani haben anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit am 3. Mai die Bedeutung einer freien Presse für eine funktionierende Demokratie betont. Freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit seien zunehmend weltweit bedroht, so Mogherini am Dienstag. Daher finanziere die EU spezifische Projekte in Drittländern.