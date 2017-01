Mörderischer Winterlesegenuss: Diese acht Krimis sorgen für Hochspannung

1. Tana French: Gefrorener Schrei

Frostig wird es – wie der Titel vermuten lässt – im neuen Buch der irischen Bestsellerautorin Tana French, das seit Ende Dezember in der deutschen Ausgabe vorliegt.

Bei der Aufklärung einer vermeintlichen Beziehungstat, stoßen die Dubliner Detectives auf Ungereimtheiten – und es wird immer offensichtlicher, dass jemand in der Mordkommission ihre Arbeit behindert. In einem explosiven Ermittlungskreisel wird nur eines immer deutlicher: Unschuldig ist hier niemand.

Da es in Tana Frenchs Büchern keinen festen Hauptdarsteller gibt, ist das chronologische Lesen der Bücher nicht unbedingt notwendig. Wer es aber dennoch mag, sollte mit Grabesgrün beginnen. Es lohnt sich definitiv!

2. Daniela Alge: Eiskalte Spur

Es bleibt winterlich, denn im neuen Alge-Roman versinkt der Bregenzerwald im Schneechaos – Lawinen donnern ins Tal, viele Orte sind von der Zivilisation abgeschnitten. Waldingers Frau Helga kehrt von einem Ausflug zu ihrer Schwester Ingrid nicht nach Hause zurück. Voller Angst kämpft sich Waldinger durch einen Schneesturm zu dem bekannten Berggasthof durch. Helga war dort, ist aber ohne ein Abschiedswort gegangen. Die Wirtsfamilie hat keine Zeit für Waldingers Sorgen, denn Ingrid liegt im Sterben. Was ist dort oben vorgefallen? Hat Helga etwas mit Ingrids Zustand zu tun? Als Waldingers Kollegen von der Kripo den Fall übernehmen, fällt selbst der Kommissar unter Mordverdacht.

2013 erschien der erste Waldinger-Krimi Kathrinatag

3. Nele Neuhaus: Im Wald

Mit dem 2016 erschienenen mittlerweile achten Taunus-Krimi rund um das Ermittlerduo Bodenstein/Sander (Kirchhoff) landete die deutsche Schriftstellerin erneut auf den vorderen Plätzen der Bestsellerlisten. Sechs Fälle wurden – mit Felicitas Woll und Tim Bergmann in den Hauptrollen – bereits verfilmt.

Die trügerische Dorfidylle von Ruppertshain wird jäh gestört, als im Wald ein Wohnwagen in Flammen aufgeht und aus seinen Trümmern eine Leiche geborgen wird. Die Ermittlungen führen vierzig Jahre in die Vergangenheit, als Bodensteins bester Freund Artur spurlos verschwand. Liegt ein Fluch über dem Dorf?

Eine unbeliebte Frau heißt der erste Fall der Bodenstein/Kichhoff-Reihe.

4. V.Klüpfel/M.Kobr: Himmelhorn

Der neunte 2016 erschienene Fall des bekannten Autoren-Duos führt Kult-Kommissar Kluftinger in die Allgäuer Alpen, genauer gesagt auf das Himmelhorn. Natürlich liebt Klufti die Berge – wenn sie kässpatzenförmig auf seinem Teller aufragen. Doch der neueste Streich von Gesundheitsfetischist Langhammer befördert den Kommissar samt E-Bike tief in die Alpen, wo die beiden prompt auf drei Leichen stoßen. Die Ermittlungen im Umfeld der Toten führt Klufti in sehr abgelegene Täler und zu deren starrköpfigen Bewohnern, die noch wortkarger sind als er.

Auch im TV ermittelt das von Herbert Knaup verkörperte Allgäuer “Urvieh” seit einiger Zeit recht erfolgreich – sozusagen als “Columbo von Altusried” (die Welt).

Für Leser, die das Feld von vorn aufrollen wollen, sei hier der erste Fall erwähnt: Milchgeld

5. Viveca Sten: Mörderisches Ufer

Noch bis zum April müssen sich Fans der Sandhamn-Krimi-Reihe gedulden. Dann erst erscheint der achte Roman rund um das Ermittlerteam von Thomas Andreasson. Zu empfehlen sind die Romane für Leser, die Spannung eher in homöopathischen Dosen vertragen, dafür aber am Privatleben der Ermittler sowie an Beschreibungen der wunderschönen Natur der schwedischen Schären-Inseln Interesse haben. Eher ein Seelenwärmer als ein Blut-in-den-Adern-Gefrierer also – aber nordische Krimis müssen ja nicht zwangsläufig immer blutrünstig und dunkel sein.

Allerdings geht es im achten Fall um ein vermisstes Kind, was diesen Roman dann wohl doch nicht zur leichten Lektüre werden lassen dürfte.

Wie wäre es, sich bis zum April die Zeit mit den bereits erschienenen Büchern der schwedischen Autorin zu vertreiben? Tödlicher Mittsommer heißt der erste Schären-Krimi, der – neben einigen anderen Büchern – auch bereits verfilmt worden ist.

6. Maurer: Im Grab schaust du nach oben

Auch erst im April (so viel zum Thema “Mörderischer Winter”) erscheint der neue Jörg Maurer-Roman mit seinem Helden Jennerwein: Böllerschüsse und Blaskapelle am Friedhof des idyllisch gelegenen Kurorts – eine schöne Beerdigung, sagen alle, die danach ins Wirtshaus gehen. Nur schade, dass der Kommissar gleich wieder weg musste, aber wegen dieses G7-Gipfels im Kurort sind alle Ordnungskräfte im Sondereinsatz. Dabei verliert gerade ein Mörder zwischen Polizeiabsperrungen und Anti-Gipfel-Demonstranten sein Opfer aus den Augen, ein schicksalhafter Schuss fällt, und das Bestatterehepaar a.D. Grasegger findet Verdächtiges auf dem Friedhof. Bei seinen Ermittlungen entdeckt Kommissar Jennerwein, dass nichts von Dauer ist – nicht einmal die Totenruhe…

Der neunte Alpenkrimi ist der bisher aufwühlendste Fall des Kommissars. Wer wissen will, wie alles begann, sollte sich die Föhnlage besorgen. Der Slogan “Sterben wo andere Urlaub machen” sagt eigentlich schon alles über dieses skurrile, witzige, aber dennoch spannende und absolut empfehlenswerte Buch aus – die Verfilmung dagegen ist höchst enttäuschend ausgefallen!

7. Rita Falk: Weißwurst-Connection

Niederkaltenkirchen goes future! Ein Luxus-Spa-Hotel öffnet seine Pforten, und die Hälfte der Dorfbevölkerung tobt. Als kurz darauf auch noch eine Leiche ausgerechnet in einer Marmorbadewanne dort liegt, muss der Dorfpolizist freilich wieder ran. Ganz egal, wie geschmeidig es mit der Susi grad läuft. Leider ist der Birkenberger Rudi momentan ein wenig verpeilt – was den Franz vor eine schwere Entscheidung stellt. Bleibt zu hoffen, dass zumindest er den Überblick behält. Oder verrennt er sich dieses Mal tatsächlich ein bisschen? Franz Eberhofers achter Fall führt ihn tief hinein in den niederbayerischen Filz.

Schräg, witzig, bayerisch ist auch schon der erste Eberhofer-Provinzkrimi mit dem wohlklingenden Namen Winterkartoffelknödel.

Fürs Kino wurden bereits die ersten drei Romane der Erfolgsautorin verfilmt – echte “Schmankerl” durch die Besetzung mit großartigen bayerischen Schauspielern.

8. Nicola Förg: Das stille Gift

Ebenfalls ein Alpenkrimi, doch alles andere als folkloristisch skurril und mit den typischen regionalen Klischees beladen, ist der neue Krimi der Autorin Nicola Förg. Das Kommissarinnen-Duo Irmi Mangold und Kathi Reindl ermittelt im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet – ganz ernsthaft und mit “viel gesellschaftspolitischem Zündstoff” (Augsburger Allgemeine).

Ein Teil einer von zwei Touristen gefundenen künstlichen Hüfte, ist der Auslöser für die Suche nach einem lange verschwundenen Mann. Irmi und Kathi finden heraus, zu wem die Hüfte gehörte. Die Geschichte des Bauern ist ein Albtraum. Erst kommt sein behinderter Sohn ums Leben, dann verenden all seine Kühe an einer rätselhaften, schleichenden Krankheit, und schließlich gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm selbst. Alles deutet auf einen Giftskandal hin, der mehr Lügen und Verdächtige hervorbringt als das Garmischer Land Kuhfladen hat.

Der erste Fall für das Team mit geballter Frauenpower heißt Tod auf der Piste.

