Goffin überknöchelte beim Rutschen in eine Plane - © APA (AFP)

Der mögliche Achtelfinal-Gegner von Dominic Thiem, David Goffin, hat sich am Freitag in seinem Drittrunden-Spiel bei den Tennis-French-Open eine Verletzung zugezogen. Beim Stand von 5:4, Einstand gegen Horacio Zeballos (ARG) überknöchelte der als Nummer 10 gesetzte Belgier beim Rutschen in die am Ende des Spielfeldes zusammengerollte Plane.