Mögliche Einschränkungen für Reporter bei Confed Cup

DFB-Präsident Reinhard Grindel kündigte in der Zeitung an, dass er sich bei der Sitzung des FIFA-Councils am 9. Mai in Bahrain dafür einsetze, dass die Journalisten beim Confed Cup frei berichten können. “Es wäre ein wichtiges Signal für die WM 2018, wenn schon beim Vorbereitungsturnier das russische Organisationskomitee deutlich macht, dass es keine Einschränkungen der Pressefreiheit gibt”, sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Der Fußball-Weltverband sicherte hingegen Journalisten freie Arbeitsmöglichkeiten an den Spielorten zu. “Journalisten, die eine FIFA-Akkreditierung für den FIFA Konföderationen-Pokal erhalten, können an den Spielorten und in den umliegenden Gebieten ohne jede Einschränkung frei arbeiten”, teilte die FIFA in einem gemeinsamen Statement mit dem Organisationskomitee mit. In den Akkreditierungs-Richtlinien für ausländische Medien beruft sich die FIFA auf russisches Recht. Demnach müssen Journalisten für Tätigkeiten in anderen Städten eine Akkreditierung beim russischen Außenministerium einholen.

(APA/dpa)