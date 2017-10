Möchtegern: Lesung mit Bandi Koeck

Frastanz Was haben ein korrupter Bürgermeister aus einer kleinen griechischen Ortschaft mit einem passionierten Thailand-Urlauber und einem großkotzigen Unternehmer, der seine Freundin mies behandelt, gemeinsam? Was passiert, wenn der Thailand-Urlauber in letzter Sekunde den Spieß umdreht und die Liebesdienerin betäubt und beraubt? Und wie um alles in der Welt können die Mönche vom Berg Athos dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Der 1980 geborene Frastanzer wird sein Publikum mit auf eine Reise von Feldkirch nach Griechenland und von dort bis ins heiße Thailand mitnehmen und ihnen einen kurzweiligen Abend mit musikalischer Einlage, Slapstick und Schüttelreimen bescheren.

Hintergrund: Bandi Romeo Koeck

1980 in Feldkirch geboren, glücklich verheiratet und Vater von drei Kindern, schreibt, seitdem er schreiben gelernt hat. Er unterrichtete in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Spanien und arbeitete zudem als Jugendleiter in der offenen Jugendarbeit sowie als Trainer für Jugendaustausche und EU-Projekte. Die dort gesammelten Erfahrungen sind für ihn von unschätzbarem Wert. Auf seinen unzähligen Reisen an alle Ecken und Enden der Erde bekommt er neue Inspiration für seine Bücher.

Bisher erschienen: Möchtegern, 2016, Wie Daniel in der Löwengrube, 2016, CHINCHORRO – What do you believe in?! Anthologie, 2005, Steckdosenbefruchtung, 2004 sowie zahlreiche Sach- und Schulbücher bei Verlagen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. he