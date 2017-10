Möbel für Hund und Katz’ – IKEAs neue Kollektion

Unter dem Namen “Lurvig“, was auf Schwedisch so viel bedeutet wie “haarig” oder “zottig”, kommt endlich, was sich Tierliebhaber schon lange erhofft haben. Von Sofas, über Betten und Polster bis hin zu Kratzbäumen gibt es alles, was das Tierherz begehrt. Für rund 11 Dollar gibt es etwa ein Katzenhaus und für 3,99 eine Fellbürste.

Die Kollektion verspricht “funktionale Produkte mit qualitativem Design zu erschwinglichen Preisen”. Entworfen wurden die Möbelstücke und das Spielzeug in Kooperation mit Tierärzten und Designern.

Lurvik ist bisher erst in den USA, Kanada und Japan erhältlich, der europäische Markt beschränkt sich auf Frankreich und Portugal. Im März kommenden Jahres soll auch der Rest Europas in den Genuss der Katzen- und Hundemöbel kommen.

(Red.)