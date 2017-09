Modische Spende für Tischlein deck dich

Dornbirn. Die Summe übertraf die Erwartungen aller Beteiligten: Sage und schreibe 1.677,66 Euro erwirtschaftete die 3 a MP Klasse mit ihrem im Juli veranstalteten Mode-Tag für den guten Zweck. Unter dem Motto „Upcycle your Lifestyle!“ hatten Schülerinnen des Ausbildungszweigs „Mode und Produktionstechnik“ an der HTL Dornbirn ein Fashion-Projekt mit recycelter Mode ins Leben gerufen. Vorangegangen waren dem Projekt intensive Vorbereitungen. Wochenlang war die gesamte Schule im Flohmarkt-, Recycling- und Sammelfieber. Am Fashion Day lockten schließlich neben einer spektakulären Modenschau mit originellen „alten Kleidungsstücken in neuem Glanz“, viele Schnäppchen in der Flohmarktboutique und selbstgemachte Köstlichkeiten am Buffet, die die Spendenkassa ordentlich klingen ließen. „Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass es so viel wird! Wir möchten uns bei allen Unterstützern herzlich bedanken“, so Merve Gök, die gemeinsam mit Tara Libiseller als Projektleiterinnen fungierten. Kürzlich gab es für die beiden Schülerinnen nun auch die Gelegenheit den Spendenscheck an „Tischlein deck dich“ zu übergeben.