Modische Akzente für die Alpenstadt

Die Firmengeschichte der Benetton Group geht bis ins Jahr 1965 zurück. In Ponzano Veneto (Treviso) wurde das bekannte Modelabel von Luciano, Gilberto, Giuliana und Carlo Benetton gegründet. Ein Jahr später eröffnete man das erste Geschäft in Belluno, 1969 die erste ausländische Filiale in Paris. Während 1980 die erste Filiale in New York ihre Tore öffnete, folgte 1982 die erste Filiale in Tokio … und Bludenz.

Von sportlich bis elegant

In der Werdenbergerstraße 17 nahm die inzwischen 35-jährige Geschichte des international anerkannten Modelabels in der Alpenstadt seinen Anfang. Im Nebengebäude der heutigen Filiale mietete sich Familie Thurnwalder/Weber ein und brachte so erstmals italienische Mode nach Bludenz. Im Jahr 2008 zog das Geschäft, das inzwischen in zweiter Generation von Christian und Birgit Thurnwalder geführt wird, in die neuen, größeren Räumlichkeiten um. Seither wird auf rund 110 Quadratmetern sportlich-elegante Damen- und Kindermode von 0 bis 12 Jahren angeboten.

Großer Wert wird dabei seit jeher auf eine gute, persönliche Beratung gelegt. Beweis dafür sind die zahlreichen Stammkunden, die sich gerne über die neuesten Modetrends informieren und beraten lassen. „Auf das Zwischenmenschliche wird bei uns viel Wert gelegt“, sagt etwa Christel Witwer. Die erfahrene Modeberaterin ist seit vielen Jahren im Bludenzer Benetton-Geschäft tätig und weiß genau, worauf die Bludenzerinnen und Bludenzer Wert legen. „Die Leute spüren, dass wir selbst mit viel Herzblut dabei sind. Es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Kundschaft mit Freude und einem Lächeln im Gesicht das Geschäft verlässt.“

In all den Jahren, in denen sich das Geschäft sehr gut in Bludenz etabliert hat, wurde stets auch großes Augenmerk auf die Ausbildung von Lehrlingen gelegt. „16 Lehrlinge wurden bei Benetton in Bludenz ausgebildet“, sagen Christian und Birgit Thurnwalder nicht ohne Stolz.

Die Marke selbst zeichnet sich aus durch den stark italienischen Charakter: Stil, Qualität und Leidenschaft. Auch die Vergangenheit als einer der größten Strickwaren-Hersteller der Welt ist der Kollektion bis heute anzusehen.

Genauso werden aber auch aktuelle Trends verarbeitet und auf die Benetton-Philosophie übertragen. Heute umspannt die Kollektion eine breite Palette an farbenfrohen Kleidern, individuellen Jacken und Outdoor Styles.

Neben dem Benetton-Geschäft setzt die Familie Thurnwalder/Weber seit der Jahrtausendwende auch mit der Boutique Giorgia modische Akzente in der Alpenstadt. Auf rund 50 Quadratmetern findet die modebewusste Dame hier hochwertige, exklusive Damenmode von Kopf bis Fuß. „Mit Marken wie Patrizia Pepe, Colmar, save the duck, Piu & Piu, Herzensangelegenheit, Cambio oder 7 for all mankind bieten wir ein außergewöhnliches Angebot an extravaganter Mode“, sagt Rosi Ritzler, die den Kundinnen seit der Eröffnung des Geschäftes vor 17 Jahren zur Seite steht. Gemeinsam mit Tajana Mörtlitsch berät sie die vielen Stammkundinnen in modischen Fragen und stattet sie mit den neuesten Kollektionen der angesagtesten Modelabels aus aller Welt aus. „Besonders angesagt ist derzeit die Marke Patrizia Pepe“, weiß das erfahrene Verkaufsteam. Das moderne Klassik-Label aus Florenz versteht es, moderne Mode für die elegante Businessfrau mit verspielten Designs und modischen Trendelementen zu vereinen. Die qualitativ hochwertigen Designs sind stets up to date und meist figurbetont. Auch die Taschen der italienischen Modeschöpfer sind ein echter Hingucker.