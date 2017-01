Moderne Schule mit vielen Möglichkeiten

Lustenau. „Sympathisch, mutig, ambitioniert, teamfähig, interessiert, empathisch, sozial – kurz: Smarties“. Die Smarties der 3ak HAK Lustenau stehen genau für diese Adjektive und präsentierten beim Tag der offenen Tür am vergangenen Freitag ihr gleichnamiges Projekt, das im Rahmen ihrer Ausbildung im HAK-Sozialzweig im Mittelpunkt steht. Wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten an der HAK/HAS Lustenau sind, davon konnten sich die zahlreichen Besucher und Interessenten beim traditionellen Tag der offenen Tür überzeugen.

Großer Andrang

Das Interesse war dementsprechend groß, schließlich zeigte sich eine der modernsten Schulen im Ländle in komplett neuem Gewand und technisch auf dem neuesten Stand. Rund zehn Millionen Euro wurden in den Zubau, eine Aufstockung, eine neue Turnhalle, den riesigen Sportplatz, Lerninseln, EDV-Arbeitsplätze für Schüler, sieben EDV-Säle, Sitzbereiche mit Sofas, eine helle Bibliothek, ein großzügiges Buffet und lichtdurchflutete Räume investiert. Neu ist auch das Angebot eines berufsbegleitenden Studiums, das in Zusammenarbeit mit der Ingenium Education an der Schule absolviert werden kann.

Unterricht modern gestaltet

Die Besucher bewunderten nicht nur die neuen digitalen Tafeln, mit denen jetzt jede Klasse ausgestattet ist, auch die gelebte Demokratie, die an der Schule zelebriert wird, stieß bei den jugendlichen Besuchern auf offene Ohren. „Die Klassen wählen ihren Unterrichtsbeginn selber, in jeder Klasse tagt regelmäßig ein Klassenrat und die Lehrkräfte erhalten einmal pro Jahr von ihren Schülern eine Beurteilung“, erklärte Direktor Johann Scheffknecht. „Das klingt ziemlich cool“, so einige Schüler nach der Besichtigung der Schule und künftig wohl Mitglieder „der HAK/HAS Lustenau-Familie“. Apropos Familie. Unter den Besuchern waren auch zahlreiche ehemalige Schüler, die in ihrer alten Schule ein bisschen Heimweh abstreiften. So auch Fabienne und Natalie, die einen Blick auf ihre ehemalige Wirkungsstätte werfen wollten und betonten „wie gerne sie hier zur Schule gingen“. Ein schöneres Kompliment kann eine Schule wohl nicht bekommen.

Infos zum vielfältigen Bildungsangebot und dem neuen berufsbegleitenden Bachelorstudium an der HAK/HAS Lustenau findet man unter www.bhak-lustenau.snv.at