Moderne Ötzis – mt dem Biwak unterwegs

Bei frostigen Temperaturen stiegen sie kürzlich zum Ochsentalergletscher auf. Die Ski-Abenteurer trainierten im ewigen Eis eine Gletscherspaltenbergung für die Überquerung vom Vatnajökull, dem größten Gletscher Europas in Island. Biwakiert wurde in einer Schneehöhle, abseits von Lawinen und anderen Gefahren. Neben hochalpiner Ausrüstung, war auch fürs leibliche Wohl im wohligen Schneeloch gesorgt: Dehydrierte Notfallkost, Couscous-Eintopf und „a paar Kerzerl“ für Romantik. Am nächsten Tag bestiegen sie den über ihnen thronende Piz Buin mit 3312m. Nach erfolgreicher Aktion in der Silvretta freuten sich die beiden Sportsfreunde über eine tolle Abfahrt zur Bielerhöhe.