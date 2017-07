Modemacherin Lena Hoschek ist Mutter eines Buben

Die Steirerin machte die Nachricht am Sonntagabend öffentlich - © APA (Archiv)

Die Designerin Lena Hoschek ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Steirerin machte die gute Nachricht Sonntagabend via Twitter und Instagram öffentlich. “Johann is here” postete sie unter ein Foto des kleinen Buben und dazu zwei Herzerln. Sie und Ehemann Mario Hoschek-Frajuk seien “very very happy”. Im November 2005 gründete Lena Hoschek als 24-Jährige in der Grazer Altstadt ihr Label.