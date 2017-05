Modellregion West: Jahresticket verbindet Vorarlberg und Tirol

Möglich wird diese Modellregion West im öffentlichen Verkehr durch die enge Zusammenarbeit der für die Mobilität zuständigen Regierungsmitglieder beider Länder, Landesrat Johannes Rauch und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe. Da nach Wien und Vorarlberg (je 365 Euro/Jahr) ab 1. Juni Tirol als drittes Bundesland statt der bisher verkauften teuren Streckentickets preiswerte Netztickets um 490 Euro/Jahr für den öffentlichen Verkehr anbietet, die für sämtliche Züge, Busse und Straßenbahnen im ganzen Land gelten, konnte daraus auch ein Angebot durchgehender Netztickets vom Bodensee bis zu den Lienzer Dolomiten entwickelt werden.

“Das beste Angebot für Studierende”

“Wir haben in Tirol und Vorarlberg das beste Angebot für Studierende von ganz Österreich”, sind Ingrid Felipe und Johannes Rauch überzeugt. Die Tiroler Studierendentarife werden mit 1. September von einem streckenbezogenen auf ein für alle Öffis gültiges Semesterticket um 180 Euro umgestellt, das heißt für 360 Euro/Jahr haben in Tirol oder einem Nachbarbundesland Studierende unabhängig von ihrer Herkunft Anspruch auf alle Züge, Busse und Straßenbahnen im ganzen Land. In Vorarlberg kostet das Jugendticket für unter 26-Jährige generell 192 Euro im Jahr. In Summe gibt es also für 552 Euro zwei kombinierbare und durchgehend nutzbare Jahrestickets für Studierende bis zum 26. Lebensjahr in der Modellregion West. (VLK)