Modellregion in Europa als Ziel

Eine ganzheitlich nach­haltige Naturkreis­laufwirtschaft als Ziel: „Sind auf gutem Weg.“

BREGENZ. Landesrat Erich Schwärzler gibt als Agrarre­ferent des Landes Auskunft über den Ist-Zustand im Land und einen Ausblick in eine nachhaltige Zukunft.

Wie kann zukunftsfähige, saubere und gesunde Alpwirt­schaft sichergestellt werden?

SCHWÄRZLER: Die Alpwirt­schaft in Vorarlberg auf 53.000 Hektar mit 1000 Älplern und 40.000 Tieren auf 512 Alpen erbringt seit Generationen vielfältige kulturelle und volkswirt­schaftlich bedeutsame Leis­tungen. Gezielte Aus- und Weiterbildungsprogramme für das Alppersonal sowie die Zielsetzung „Vorarlberger Vieh für Vorarlberger Alpen“ im Rahmen der Ökoland­strategie tragen dazu bei, eine zukunftsfähige Alp- und Landbewirtschaftung sicherzustellen. Die Rasse Braunvieh wurde als beson­ders alptauglich definiert. Zudem gut geeignet für die Alpung sind auch Grauvieh und Pinzgauer. Die Landwirt­schaftskammer bietet zudem die Beratung „Kuh & Stand­ortcheck“ an. Hierbei wird optimales Leistungsniveau erarbeitet.

Wie werden Frauen und Fa­milien fürs Landleben und die Landwirtschaft motiviert?

SCHWÄRZLER: Die Bäuerinnen­organisation der Landwirt­schaftskammer Vorarlberg leistet im Bereich „Familien­unternehmen und Arbeits­platz Bauernhof sowie Lebensqualität“ hervorra­gende Arbeit. Sie unterstützt Frauen und Familien mit verschiedenen Initiativen: Die ARGE „LandHand – Hän­de, die Werte schaffen“ bietet beispielsweise Bäuerinnnen die Möglichkeit, ihr Wissen über traditionelle Techniken, heimische Küchenkultur und Gartengeheimnisse weiterzu­geben. Auch „Urlaub am Bau­ernhof“ sowie Erlebnispro­jekte für alle Generationen wie „Schule am Bauernhof“ als weitere Zusatzeinkom­mensfaktoren für Land­wirtschaftsbetriebe tragen maßgeblich zur langfristigen Absicherung der Existenz der bäuerlichen Familien bei, leisten aber auch einen wertvollen Beitrag zur Er­haltung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen in den Regionen.

Wie sieht der Öko-Kreislauf in der Forstwirtschaft für Natur- und Klimaschutz sowie Energie- und Baubranche aus?

SCHWÄRZLER: Wald ist wich­tiger Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum sowie Rohstoffproduzent und in einem Gebirgsland wie Vorarlberg natürlich Schutz- und Bannwald. Strategische Schwerpunkte sind die Erhaltung des Schutzwal­des, die Holzproduktion für Handwerk, Bau- und Energiewirtschaft, Klima­schutz, Lebensraumvielfalt für Pflanzen und Wildtiere im Wald sowie gesellschaftli­che und volkswirtschaftliche Funktionen. Der gemeinsa­me Vorarlberger Holzbauweg vom Waldbesitzer über Wald­aufseher, Säger, Architekten, Tischler und Zimmermeis­ter verbindet vorbildliche Leistungen der Holznutzung und Holzverarbeitung mit positiven Signalen für die re­gionale Wertschöpfung und die Arbeitsplätze in den Tal­schaften und ist ein aktiver Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz.

Wann sind wir Selbstversorger?

SCHWÄRZLER: Wir haben in Vorarlberg die naturbelas­sensten Wälder Österreichs. Unsere Waldfläche ist seit 2008 um ein Prozent ange­wachsen. Im Zehn-Jahres-Mittel konnten wir den durchschnittlichen Jah­resholzeinschlag um zwölf Prozent steigern. Dieses Holz ist eine wichtige Grundlage für die heimischen Säge-, Zimmerei- und Tischlereibe­triebe. Etwa 3500 Vorarlber­ger verdienen ihren Lebens­unterhalt in der heimischen Wald- und Holzwirtschaft. Ohne Gefährdung der Nach­haltigkeit wäre ein jährlicher Holzeinschlag von 450.000 Festmetern zur Versorgung der heimischen Säger mit Rundholz aus Vorarlberg möglich. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, sind eine gezielte Holzmobilisie­rung und gemeinschaftliche Nutzungen mit Unter­stützung des Netzwerkes Vorarlberger Holz und der Holzwertschöpfungskette zu verstärken. HolzbauKunst und Vorarlberger Holz­baupreis sind bedeutsam. Mit der größten Dichte an innovativen Holzbauten in Mitteleuropa und erstklas­siger Holzbauarchitektur zählt Vorarlberg auch im Holzbereich zur Aufsteiger­region Nr. 1. Um die Qualität des regionalen Holzbaus zu sichern, wurde die holz­bau_zukunft geschaffen. Sie setzt auf Fachkompetenz, Persönlichkeitsbildung und Teamfähigkeit in der Aus- und Weiterbildung der Lehr­linge und Mitarbeiter der Zimmereien in Vorarlberg. Weiters bietet die ökologi­sche Wohnbauförderung des Landes mit bundesweit vorbildlichen Anreizen zum energiesparenden Holzbau, insbesondere im Bereich des Niedrigenergie- und Pas­sivhauses, entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten.

Bis wann wird ein gentechnik- und glyphosatfreies Vorarlberg realisiert sein?

SCHWÄRZLER: Die Ökoland­strategie ist glyphosatfrei ausgerichtet. Landesbeihil­fen für Milch- und Mutter­kühe, Schafe, Ziegen und Pferde auf der Alpe sind an die Bedingung einer gentech­nik- und sojafreien Fütte­rung geknüpft. Gütesiegel mit 3-G-Herkunftsprinzip kennzeichnen die Produkte aus Vorarlberg. Seit 2007 werden Milchkühe von Landwirtschaftsbetrieben in Vorarlberg, die Milch an weiterverarbeitende Be­triebe in Vorarlberg liefern, gentechnikfrei gefüttert. Die GVO-Aussaat ist seit 1997 verboten. Das Land Vorarlberg ist Mitglied der Initiative „Gentechnikfreie Region Bodensee“ und seit 2007 Mitglied des Netzwerks der GVO-freien Regionen Europas. Im Anbau sind wir nachweislich gentechnikfrei. Bei Glyphosat gehen wir mit positivem Beispiel voran: Bereits im Mai 2013 wurde der Einsatz von Glyphosat auf öffentlichen Flächen verboten. Seit 2016 gibt es Leistungsabgeltungen für Umstellung und Verzicht.

Bis wann und unter welchen Voraussetzungen ist das Idealbild vom „subra Ländle“ realisierbar?

SCHWÄRZLER: Vom Natur­schutz, Veterinärwesen, Raumplanung, Forst- und Wasserwirtschaft über Part­nerschaften der Landwirt­schaft mit Tourismus und dem Lebensmittelhandel bis hin zur landwirtschaftlichen Kulturfläche von bäuerlichen Familienbetrieben, die nach­haltig wirtschaften, sind wir auf gutem Weg. Aber es gibt noch sehr viel zu tun.