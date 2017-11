Model Eva Zellhofer in Polen im Blitzlichtgewitter der Fotografen

Die Lochauerin Eva Zellhofer stand im Blitzlichtgewitter der polnischen Pressefotografen bei der Wahl zur Miss Polen 2017 in der Nähe von Warschau.

Für Eva Zellhofer, die schon in so vielen Ländern auf Misswahlen zu Besuch war, war dieser Gala Abend in Serok einer der beeindruckendsten. Nicht zuletzt wegen der aussergewöhnlich hübschen Frauen, sondern auch wegen der perfekt choreographierten Show mit 20 Teilnehmerinnen in solch einem glamourösen Rahmen.