Mode zieht an begeisterte Gäste im Berghof

Hohenems. Gemeinsam mit Petra Ölz, Claudia Gmeiner, Kleidheit, Greber Hören Sehen, Üsa Schmuck und Yvonne Amann, hatte Frauenzimmer Powerfrau Barbara Öhe wieder eine fulminante Show auf die Beine gestellt. Vor zahlreichen modebegeisterten Damen flanierten die Models über den Catwalk und stellten zur Schau, was Frau unbedingt haben muss. Angefangen bei der passenden Frisur bis hin zum floristischen Highlight auf der Abendtafel, ließ der Abend wahrlich keine Wünsche offen. Bewirtet wurden die Gäste vom Berghof Team, die mit einem köstlichen Buffet für das kulinarische i-Tüpfelchen der Show sorgten.

Angesagt und heiß begehrt

Ob es die Brille im Retrolook von Greber Hören Sehen ist, ausgefallene Schmuckstücke von „Üsa Schmuck“, die in der Werkstatt im Bregenzerwald kreiert werden, eine freche Frisur von Petra Ölz oder ein perfektes Make-up von Claudia Gmeiner – in Hohenems wird Frau vom Feinsten verwöhnt und gestylt. Bei Kleidheit kann man modische Schnäppchen ergattern, die mit ihrem einzigartigen touch begeistern und im Frauenzimmer laufen die modischen Fäden zusammen, wenn die Chefin ihre Stilberatung zum Besten gibt und mit außergewöhnlicher Treffsicherheit einer jeden Frau das passende Outfit beschert. Was jedoch ist die perfekteste Erscheinung wert, wenn die blumige, fantasievolle Dekoration an der Abendtafel fehlt? Floristin Yvonne Amann zeichnete für den Tischschmuck im Berghof verantwortlich und hatte für eine glückliche Gewinnerin ein einzigartiges Blumengebinde gezaubert. Für ein tänzerisches Rahmenprogramm sorgten die Mädels von „Dance Motion“ und was nach den Vorführungen auf dem Laufsteg folgte, ließ die Herzen der Rundum-Genießerinnen höher schlagen – mit ihrem Buffet hatte sich die Küchencrew des Berghofs wieder einmal selbst übertroffen.