Mobilität steht an erster Stelle

Der Fahrradmarkt am Kirchplatz bot vielfache Möglichkeiten, sich in Sachen Mobilität zu informieren.

Lustenau. Zahlreiche Besucher nutzten am Samstag das warme Frühlingswetter und schlenderten mit Kind und Kegel über den Fahrradmarkt. Ein großes Angebot an zweirädrigen Fortbewegungsmitteln stand für die potenziellen Käufer am Kirchplatz bereit, Sicherheitshelme, Kikis und sogar die erste und einzige Fahrradwaschanlage luden zum Betrachten und Staunen ein.