Mobiler Hilfsdienst Lustenau feiert 25 Jahre

Das Jubiläum steht heuer im Mittelpunkt und wird mit einer Jubiläumsfeier begangen.

Lustenau. „Neue Einrichtung für die Altenbetreuung“ – mit dieser Schlagzeile berichteten die „VN“ im Jahr 1993 über den Beginn der ARGE Mobilen Haushilfe in Lustenau. „Wir haben praktisch mit Nichts angefangen“, berichtet Sigrid König, die als Leiterin „ins kalte Wasser“ gesprungen ist. Die Ideengeber, Unterstützer und Hauptorganisatoren waren seitens der Gemeinde: Bürgermeister Hans-Dieter Grabher, GR Siglinde Maksymowicz und Willi Oberfrank (Leiter Sozialamt), außerdem Helmut Haas vom Rotes Kreuz. „Wir waren damals die Pioniere im Land, die für die ältere Generation kämpfte, damit diese durch den Einsatz der mobilen Haushilfe selbstbestimmt und so lange wie möglich im gewohnten Umfeld bleiben kann“, berichtet König von der Ideologie der Anfänge. Nach dem gelungenen Start wurden 33 Personen mit 19 Helferinnen betreut. Eine Helferin der ersten Stunde erzählt: „Wir haben mit einem geringen Stundenlohn im Werkvertrag angefangen, doch mit großem Idealismus“, blickt Karin Peter zurück, die sich bis heute den Idealismus bewahrt hat. Carmen Weiß ist seit 1997 Mohi-Helferin und mittlerweile auch in der Tagesbetreuung angestellt. Ebenso ist sie in der OTAGO-Sturzprophylaxe ausgebildet, welches die MOHI als zusätzliches Angebot in das Programm aufgenommen hat. Ein Highlight zum 15-jährigen Bestehen ist den beiden Damen noch in bester Erinnerung. Dazu hat Hans-Dieter Grabher als damaliger Gemeindechef das Team nach Bad Kehlegg zu einer Feier eingeladen. Eine Trompeteneinlage von Lustenauer Musikanten als Überraschung blieb ebenso hängen und wurde mit weiteren schönen Erinnerungen in einem Fotobuch dokumentiert.