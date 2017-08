Mobile Verkehrserziehung mit Go-Cars

Nur noch wenige Tage bis zum Schulanfang. Für viele schulpflichtige Kinder beginnt dann nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, sondern auch das selbstständige Bewegen im Strassenverkehr. Mit allgemein vorbildlichem, verkehrsgerechten und rücksichtsvollem Verhalten können in den kommenden Wochen alle Verkehrsteilnehmer helfen, die Schulwege und den Schulstart sicherer zu machen.

Am Samstag, den 2. September 2017 von 9.30 bis ca. 12 Uhr wird das richtige Verhalten im Strassenverkehr mit Go-Cars kindgerecht eingeübt. Die Teilnahme ist für Kinder ab ca. 6 Jahren mit ihren Vätern oder Opas. Treffpunkt ist beim Marktplatz Rankweil. Anmeldungen nimmt die Marktgemeinde Rankweil unter Tel. 05522/405 bzw. per E-Mail buergerservice@rankweil.at entgegen. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei Rankweil durchgeführt.