Mlinar erwartet Entscheidung von Griss in nächsten Tagen

Griss “ist mit uns in engem Kontakt” und habe bereits mehrere gemeinsame Veranstaltungen mit den NEOS gemacht, so Mlinar am Dienstag in Straßburg. Momentan sei noch “ein Townhall Meeting in Kärnten” mit der früheren Präsidentschaftskandidatin und Höchstrichterin geplant. Dann werde man weiter sehen.

Eine Kanzlerschaft von Kurz sei jedenfalls noch weit weg, so Mlinar, auch Martin Schulz habe in Deutschland die Umfragen lange vor Angela Merkel gelegen. Auch sei Kurz nicht mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu vergleichen, sondern vielmehr mit dem ungarischen Premier Viktor Orban. “Wo ist die europäische Grundhaltung” bei Kurz, frage sie sich. Dennoch will Mlinar eine Koalition mit der ÖVP nicht ausschließen, sondern nur mit der FPÖ.

Die Listenerstellung der NEOS für die Nationalratswahl sei am Laufen, betonte Mlinar. 125 Kandidaten würden sich um einen Platz bewerben und fünf Personen um den Platz des Listenersten. Den Rückzug von Rainer Hable bedauerte sie, denn er sei beim Hypo-Untersuchungsausschuss sehr engagiert gewesen. Doch andere Abgänge wie jener der Wiener Bezirksrätin Maria Maager, die ins Wahlkampfteam der SPÖ wechselt, zeigten, “dass wir einfach gute Leute haben”.

