MLB-Team Cleveland Indians stellte neuen Siegesrekord auf

Die sportlich einst so glücklose Stadt Cleveland im Aufwind - © APA (AFP/Getty)

Die Cleveland Indians haben in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB einen neuen Siegesrekord aufgestellt. Mit einem 5:3-Erfolg über die Detroit Tigers am Mittwoch (Ortszeit) feierten die Indians ihren 21. Sieg in Serie. Noch nie hat eine Mannschaft in der 116-jährigen Geschichte der American League mehr Spiele in Folge gewonnen.