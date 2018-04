Mittwochs steht Wandern auf dem Plan

Wandern ist gesund. Das bestätigen nicht nur verschiedenste wissenschaftliche Studien, auch die Teilnehmer der Mittwoch-Wandergruppe des Alpenverein Nenzing sind dafür der beste Beweis.

Renate Christa berichtet aus der Statistik: 412 Wanderungen wurden in diesen zwanzig Jahren jeweils mittwochs angeboten, insgesamt konnten 11.409 Teilnehmer gezählt werden. Meist werden in zwei Gruppen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade angeboten, organisiert werden diese von Hans Schallert, Ernst Langer, Wilma Maier, Arnold Schweigkofler, Renate Christa und Franz Wlcek. Letzterer war damals auch Initiator des erfolgreichen Angebotes: „Wir waren alle frisch in Pension. Dass die Gruppe einen so großen Zuspruch erhält, hätten wir natürlich nie gedacht.“ Auf spezielle Highlights angesprochen, kann sich Franz Wlcek kaum entscheiden, gab es doch sehr viele schöne Wanderungen in dieser Zeit: „Wir waren überall unterwegs – von Landeck bis Bad Ragaz und von Sibratsgfäll bis Partenen.“ Und schließlich habe die Wandergruppe noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Fahrtgemeinschaften werden gebildet, oft ist die Gruppe auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Dadurch kann der Individualverkehr eingeschränkt und die Umwelt geschont werden.