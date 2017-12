Mittersill-Angreifer in Untersuchungshaft

Nach einer tödlichen Messerattacke am späten Donnerstagabend in einem Flüchtlingsquartier in Mittersill im Pinzgau in Salzburg ist über den Angreifer, einen 37-jährigen Iraker, am Samstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das teilte das Landesgericht Salzburg mit. Über den Iraker wurde die Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachtes in Richtung Mord und versuchten Mord verhängt.

Der Mann ist laut Gericht geständig, habe aber zum Motiv nur wirre Angaben gemacht. Der mutmaßliche Täter dürfte im zweiten Stock der Unterkunft mit einem Messer völlig grundlos auf zwei Mitbewohner, Pakistani im Alter von 33 und 34 Jahren, losgegangen sein. Der Jüngere erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Tatort starb, der Ältere wurde schwer verletzt.