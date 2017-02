Dass man sich in der Sozialpartnerschaft einigt, ist freilich das Ziel aller Beteiligten. So meinte auch der Chef der Privatangestellten-Gewerkschaft Wolfgang Katzian in der “ZiB2”, dass man sich auf dieser Ebene verständigen wolle. Gäbe es eine gesetzliche Regelung, würde beispielsweise niemand garantieren, dass die nächste Regierung die Löhne nicht sogar wieder kürze: “Das habe ich lieber selber in der Hand”, so Katzian.

(APA)