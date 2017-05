Mitterlehner will zu Entscheidungsvorgängen schweigen

Zur Entscheidung seines Rückzugs meinte Mitterlehner abermals, dass letztlich eine Reihe von Vorfällen dafür bestimmend gewesen sei. “Das ist eine Summe von Tropfen, bis das Gefäß voll ist.” Neben seinen Ämtern in der ÖVP-Bundespartei und in der Regierung wird Mitterlehner übrigens auch die Funktion als Bezirksparteiobmann in Rohrbach zurücklegen. “Das tue ich schweren Herzens, denn das ist die Funktion, die ich am längsten ausübe und die mir sehr ans Herz gewachsen ist”, erklärte Mitterlehner im “Volksblatt”. Über seine weitere persönliche Zukunft will Mitterlehner nach dem Sommer entscheiden.

(APA)