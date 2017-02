Mitterlehner hofft noch auf dritte Piste in Wien-Schwechat

Mitterlehner sieht den Wirtschaftsstandort im Nachteil - © APA (Archiv/Hochmuth)

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) übt Kritik an der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG), die Errichtung der 3. Piste auf dem Flughafen Wien zu untersagen. “Ich hoffe, dass in der außerordentlichen Revision das Urteil aufgehoben wird”, sagte er Dienstagabend im ORF-“Reoprt”. Grünen-Chefin Eva Glawischnig erinnerte hingegen an Österreichs Umweltverpflichtungen.