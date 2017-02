Mitterlehner besuchte nach Beamten-Posse Schönheitssalon

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner nutzte am Mittwoch die Gunst der Stunde und ging ins betroffene Studio in der Wiener Innenstadt – um sein Unverständnis für exzessive Auflagen zu bekräftigen. Wie aus ORF-Berichten hervorging, wiederholte er seine Kritik an überbordenden Regeln im Arbeitsrecht. So gehöre unter anderem das Arbeitsinspektoratsgesetz überprüft.

Die Arbeitsinspektoren sollen mit Augenmaß vorgehen, wurde Mitterlehner zuletzt nie müde zu betonen. Das Arbeitnehmerschutzgesetz müsse Richtung Beratung statt Strafe umgebaut werden. Auch die Arbeitsstättenverordnung gehöre angeschaut.

Der Vizekanzler und ÖVP-Chef äußerte am Mittwoch “Verständnis für den Ärger” der Unternehmerin über das Arbeitsinspektorat. Es gebe ja auch beispielsweise bei OP-Sälen nicht unbedingt Sichtverbindungen ins Freie. Es handle sich um ein weiteres Beispiel von vielen, die eine “Weiterentwicklung” der entsprechenden Gesetze rechtfertigten.

Die “Schönheitsunternehmerin” lässt das Waxing in ihrer Firma jedenfalls weiterhin in Kojen hinter Vorhängen durchführen. Notfalls wolle sie vor Höchstgerichte, hieß es. Sie sagte im ORF-Radio, dass sie die Arbeitsstättenverordnung schon auswendig kenne und selbst beim Arbeitsinspektorat gewisse Verstöße vorkämen – so gebe es auch dort fehlende Sichtverbindungen.

Neben der fehlenden Sicht ins Freie hatten sich die Arbeitsinspektoren etwa auch an der Be- und Entlüftungssituation und der Notausgangslösung gestoßen. Dies habe sie entkräften können, so die Unternehmerin.

