Mitterlehner beantragt nach Rückzug keine Bezügefortzahlung

Am Sonntagabend findet der Bundesparteivorstand der ÖVP mit der Wahl des neuen Obmannes statt. Seinen Rückzug aus der Regierung hat Mitterlehner dann auch gleich für Montag angekündigt. Der genaue Fahrplan für diesen Tag stehe allerdings noch nicht fest, hieß es.

Die ÖVP-Bundespartei hat unterdessen am Donnerstagnachmittag ihre Funktionäre über die aktuelle Situation informiert. Generalsekretär Werner Amon dankte dabei noch einmal dem zurückgetretenen Mitterlehner – und wies einmal mehr der SPÖ die Schuld dafür zu. “Als konsensorientiertem Sachpolitiker sind ihm am Ende die Dauerinszenierung und auch die Wahlkampfaktivitäten der SPÖ und Christian Kerns zu viel geworden”, so Amon über Mitterlehners “persönliche Entscheidung”, alle Funktionen zurückzulegen. Auf die durchaus kritischen Worte Mitterlehners gegenüber der eigenen Partei während seiner Rücktrittserklärung ging Amon freilich nicht ein.

(APA)