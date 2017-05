Mittendorfer und Hotz luden zur Vernissage in La Piccola Galleria

Martin Mittendorfer setzte sich im Vorfeld mit seinem Künstlerkollegen Ewald Hotz mit dem Thema der allgegenwärtigen Verwandlung auseinander, die unser aller Leben durchzieht. In Einzelwerken wie auch in der künstlerischen Position “WALDeMAR”, gemeinsam gestalteten Objekten aus Stein und Ton, wird das Thema auf vielfältige Art und Weise beleuchtet.

Mittendorfer wies in seiner Eröffnungsrede auf die vielen Aspekte von Metamorphose hin. Ginge es für den Künstler darum, auf die Verwandlungsprozesse im eigenen Inneren zu hören und ihnen dann künstlerischen Ausdruck zu verleihen, so sei das Kunstwerk nur das vorläufige Endprodukt der Metamorphose, da sich diese im Betrachter des Werkes fortsetze. Wir alle würden das Kunstobjekt durch die Wirkung, die es in uns entfalte, gleichsam neu und individuell erschaffen.

Die präsentierten Werke von Hotz und Mittendorfer stießen ebenso wie der gedankliche Rahmen durch die Rede auf große Resonanz. Als Gäste fanden sich Feldkirchs Vizebürgermeisterin Barbara Schöbi-Fink und Kulturstadträtin Ingrid Scharf ein, RA Otmar Pfeifer, Filmemacher Peter Banas mit Andrea, Richter Konrad Lanser, Juwelier Adalbert Gragl, Arzt Alfons Vith, Psychotherapeut Thomas Summer, Break-Media-Chef Daniel Mittendorfer, Mona Mittendorfer, Oliver Zortea (Packaging Solutions), Wolfgang Kaufmann (Kaufmann Bauwerkzeuge), Friedrich Kaufmann (Omicron), Werner Sonderegger (VHS Rankweil) mit Gerda, Claudia und Katja Hotz, Elisabeth Walser-Mittendorfer, Irene Stadelmann, Leo Bereuter, Doris Gmeiner, Johann Lang, Erika Schneider, Bernhard Wachter, Lino Zanetti, Felizitas Schmuck und viele andere ein.