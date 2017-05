Mitten im Restaurant: Mutter lässt ihren Sohn in Becher pinkeln

Entsetzte Gäste in einem Restaurant in Krasnodar in Russland trauten ihren Augen nicht. Die Mutter hält einen Becher, während der Junge hinein pinkelt. Sie nahm den gleichen Becher aus dem sie vorher getrunken hatte. Prompt wurde das Bild auf sozialen Medien hochgeladen und löste einen Shitstorm aus.

australscope © australscope

Eine Person kommentierte: “Sogar Tiere pinkeln nicht da, wo sie essen. Was hat sich die Frau dabei gedacht?!” Eine andere kommentierte: “Ich frage mich, was die Mutter gemacht hätte, wenn der Junge groß müsste. Hätte sie dann eine Zeitung auf den Teller gelegt?! Wilde Menschen!”