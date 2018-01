Mittelschule Klostertal in der Halle „meisterlich“

„Sparkasse Errea Futsalcup“ nennt sich ganz offiziell, was vielfach unter „Schülerliga-Hallenturnier“ bekannt ist. An zwei Spieltagen im Dezember und Jänner wurden die bezirksweit besten Schüler-Teams ermittelt.

In der Turnhalle der Mittelschule Bludenz zeigte dabei die Mannschaft der NMS Klostertal den besten Fußball. Die Kicker rund um Betreuer Ferdl Sattler siegten dabei mit einer Gesamtpunktezahl von 20 und einem Torverhältnis von 23:4 Toren klar, gefolgt von den Teams der Mittelschulen Bludenz, Schruns-Dorf, Großwalsertal und Bürs. Außer Konkurrenz spielte übrigens auch die „Sportmittelschule Nenzing II“ mit. Die NMS Klostertal vertritt somit den Bezirk bei der Landesmeisterschaft am 21. Februar in Höchst.