Mittagstisch für Senioren auch in Göfis

Auch in der Gemeinde Göfis wird seit Jahresbeginn ein gemeinsames Mittagessen angeboten und wurde bereits sehr gut angenommen.

Göfis In geselliger Runde zu speisen, gemeinsam plaudern und die Gemeinschaft pflegen – dies wird seit diesem Jahr beim gemeinsamen Mittagstisch in Göfis gemacht.

Zum ersten „Mittagessen in Gesellschaft“ in Göfis Anfang des Jahres im Gasthaus Waldrast, fanden sich 18 Senioren und Seniorinnen ein. Diese nutzten dabei das Angebot eines guten Essens und der gleichzeitigen Gesellschaft mit weiteren Altersgenossen. Die Obfrau des Sozialausschusses, Margareta Baldessari freute sich, dass diese Aktion so gut angenommen wird und lädt zum nächsten „Mittagessen in Gesellschaft“ ein, welches am 19. Jänner im Gasthof Brunnenwald in Göfis stattfinden wird. Aus organisatorischen Gründen wird dabei um Anmeldung im Gemeindeamt (05522/72715) bis spätestens um 9 Uhr des betreffenden Tages gebeten. MIMA