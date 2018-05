Mitmachmusical mit Conni

Bilderbuchstar wurde AmBach lebendig.

In Götzis war nun die Musical Version zu sehen. Viele Kinder, begleitet von Eltern und Großeltern wollten die Heldin ihrer Geschichten einmal live sehen. Die Schauspieler waren durchaus bemüht, die Kinder zum Mitmachen zu motivieren, so ganz sprang der Funken aber nicht von der Bühne auf das Publikum über. Die Geschichte über einen Schultag von Conni, mit dem Höhepunkt der Begrüßung der neuen Erstklässlern – dem Publikum – ist ein guter Einfall, zwei Stunden Bühne damit zu füllen, aber schwierig. So kam dann auch bei einigen der jüngeren Musicalbesucher nach der Pause etwas Unruhe auf. Was dann wieder gepasst hat, war die Schlussbotschaft: Conni ist motiviert Dinge selbst in die Hand zu nehmen, selbstständig zu denken und selbstverständlich macht gut gemachte Schule auch Spaß. Auch die Einladung der Kinder vor der Bühne das Schlusslied gemeinsam zu singen, kam bei den kleinen Conni Fans gut an. Ein Nachmittag der zu Beginn Spaß macht und auch Charme versprühte. Etwas mehr Mut zur Kompaktheit hätte die gut gemeinte Intention dann aber insgesamt besser transportiert. CEG