“Mitanand” wurde fröhlich das Leben gefeiert

Mehrere Wochen vor der Nationalratswahl lud die Partei zum 1. Musikfest “Mitanand” ins Zelt im Plettenbergpark. Der Brass Club, Sieger des Wettbewerbs “Schnabl 2015”, präsentierte, wie schon in der Einladung angekündigt, “eine einzigartige Mischung aus tanzbarem Clubsound und rockigen Tönen, kombiniert mit traditioneller Blasmusik”. Mit dabei war auch „bÄndscheibenvorfall“ als Duo, das schon während der ersten Feststunden für beste musikalische Unterhaltung sorgte. Tolle Stimmung Besonders glücklich mit dem Verlauf des Events zeigte sich Vizebürgermeister Mario Leiter: “Es war ein ausgezeichnetes Fest für Jung und Alt mit toller Stimmung. Wir – das Team der SPÖ Bludenz – wollten, dass die Menschen in Bludenz bei freiem Eintritt Musik hören, sich unterhalten und vernetzen können. Ergänzend meinte er: “Gemeinsam geht alles – und vor allem alles besser.” Prominente Besucher Zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die die Erstauflage des “Mitanand” miterlebten, zählten die Landesparteivorsitzende Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger, Stadtrat Arthur Tagwerker, Stadtvertreter Thomas Wimmer, weiters der Leiter der Polizeischule, Oberst Thomas Hopfner, die Feldkircher Fraktionsvorsitzende Brigitte Baschny, die stellvertretende Bludenzer Bezirksvorsitzende Andrea Hopfgartner und Landesfrauenvorsitzende Veronika Keck. Grill- und Bierspezialitäten In den Genuss klassischer Grill- und Bierspezialitäten sowie edler Tropfen kamen beim Zeltfest auch Jeanette Greiter, Assistentin der Geschäftsführung der SPÖ Vorarlberg, Antonio Cecconi und Eva Peter von der Enoteca Cecconi, Jassy von der Boutique “Be Queen”, Vertreter verschiedenster Bludenzer Vereine sowie eine große Abordnung der Stadtmusik Bludenz. Das “Mitanand” war ein “Sonderevent der Spitzenklasse” und trotz Regen und Kälte ein voller Erfolg, blickt Leiter erfreut zurück. Zum Fest “Mitanand” wird fortan jährlich geladen werden.