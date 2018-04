Mit Volldampf in die Sommersaison

Am Sonntag war es wieder soweit, mit Dampflok Liesl wurde im Museum Rheinschauen offiziell in die Sommersaison gestartet.

Lustenau. Der Museumseintritt war am Eröffnungstag frei und das Rheinschauen-Team hatte sich ordentlich ins Zeug gelegt, um den Besuchern einen originellen Tag zu bescheren. Dampflok Liesl wurde auf Vordermann gebracht und wartete auf dem Abstellgleis, bis die erste Ausfahrt der Saison um 15.00 Uhr in Richtung Rheinmündung startete. Ein Tag voller Spaß und Entdeckungen wartete auf die Familien, die zahlreich mit Kind und Kegel zum Werkhof in Lustenau gekommen waren.

Die Geschichte der Rheinregulierung liest sich wie ein spannender Krimi, Generationen kämpften mit der Gewalt des Wassers und arbeiteten an einem sicheren Rheinland. In Kurzführungen informierte Bruno Bischofberger die Besucher über die Alpenrheingeschichte, das Alpenrheinland und die Rheinregulierung. Das Museum und die Rheinbähnle-Waggons wurden blitzblank auf Vordermann gebracht, die Vereinsmitglieder hatten unter Leitung von Geschäftsführer Markus Dietrich ganze Arbeit geleistet. Während die Kleinen sich am Sandspielplatz tummelten, inspizierten die Erwachsenen das Museum. Bevor es um 15.00 Uhr urig mit der Dampflok Richtung Rheinmündung ging, instruierte Zugbegleiter Harald Bolter die Fahrgäste., die Steinwand an der linken Fahrseite birgt doch einige Gefahren.