Mit Volkshochschule Literatur erwandern

RANKWEIL Am Samstag veranstaltete die Volkshochschule Schlosserhus ihre zweite Literaturfahrt. Dieses Mal wurde das Leben und Sterben des Schweizer Schriftstellers Robert Walser in Herisau erkundet.

Mit der Reihe „Dichterhäuser“ eröffnete die Volkshochschule ein neues Bildungsangebot. Das Besondere daran ist, dass Literatur nicht nur vor Ort in Museen, sondern auch draußen beim Wandern vermittelt wird. Im Herbstsemester besuchte die Gruppe Hermann Hesse im Tessin. Am vergangenen Samstag stand der erste Schweizer Literaturweg in Herisau auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen spürten den bedeutsamsten Lebensstationen des Schweizer Schriftstellers Robert Walser (1878-1956) nach, der dort seine letzten 23 Jahre in der Heil- und Pflegeanstalt verbrachte.