Mit viel Farbe für mehr Sicherheit

Dornbirn. „Wie können wir den Außenbereich unserer Schule sicherer gestalten?“ Diese Frage stellte man sich kürzlich an der VS Mittelfeld in Dornbirn. Inspiration für eine besonders „farbenfrohe“ Gefahrenentschärfung lieferte ausgerecht das Projekt „Blühende Straßen“.

Bei einer vorangegangenen Sitzung des Schülerparlaments wurde der Wunsch geäußert, den Außenbereich der Schule bunter zu gestalten und Autofahrer auf die Schule aufmerksam zu machen. In den Straßen rund um die Schule, kommt es immer wieder zu Geschwindigkeitsübertretungen. „Außerdem hat der Verkehr um unsere Schule in den letzten Jahren stark zugenommen; vor allem führen inzwischen zwei Linien des Stadtbusses an der Schule vorbei“, erklärt Direktorin Monika Kiker.

Engagierter Elternverein

Im Vorfeld wurden fleißig Ideen gesammelt und vergangene Woche nun bei einem Aktionstag äußerst kreativ umgesetzt. Knapp 100 Personen beteiligten sich mit großer Hingabe am Projekttag – Kinder, Väter, Mütter, Lehrerinnen, die Direktorin selbst und der gesamte Elternverein, der die Schule das ganze Jahr über tatkräftig unterstützt.

Perfekt abgestimmte Teams

Für eine gelungene Umsetzung bedurfte es auch einer perfekten Koordination. Verschiedene Eltern-Kind-Gruppen wurden aufgeteilt, mit der Mission drei große Straßenbilder mit Schnecken-, Regenbogen- und Blumenmotiv zu fabrizieren und gleichzeitig dem Fahrradständer, Müllcontainer und Begrenzungspfosten ein neues und farbenfrohes Gesicht zu verpassen. Auch eine Radar-Box soll künftig für mehr Sicherheit sorgen.

Neben Malarbeiten war aber auch handwerkliches Geschick beim Aktionstag gefragt. Kleine und große Handwerker reparierten den Balancierparcours, schnitten Hecken, jäteten Unkraut, füllten Hackschnitzel auf und schmirgelten und bemalten zehn große Holzfiguren, die entlang der Straße aufgestellt wurden.

Ein weiteres Team versorgte die tüchtigen „Schaffer“ mit Hotdogs und Getränken.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen – so bunt erstrahlt wohl kaum eine Schule in Dornbirn!