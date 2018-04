Der Krankenpflegeverein Schwarzach betreut aktuell rund 40 Personen.

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Krankenpflegevereins Schwarzach richtete Obmann Helmut Leite nicht nur Grußworte an die anwesenden Vertreter der drei weiteren Hofsteig-Pflegepool-Gemeinden Kennelbach, Bildstein und Buch, sondern dankte zugleich dem Pflegeteam für die überaus wertvolle Arbeit. „So wie auch in den drei anderen Pool-Gemeinden Buch, Bildstein und Kennelbach sind auch bei uns in Schwarzach die Patientinnen und Patienten mit dem Angebot großteils sehr zufrieden. Mit vereinten Kräften und Ressourcen gelingt es, den ständig steigenden Ansprüchen zu entsprechen. Dies ist insbesondere den sechs diplomierten Krankenschwestern zuzuschreiben. Auf Funktionärsebene wird versucht, den nötigen Verwaltungsrückhalt für das Pflegeteam zu bilden“, erläuterte der Obmann und Alt-Bürgermeister. Die Diplom-Krankenschwester Susanne Vonach gab den Dank umgehend weiter: „All das gelingt nur durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Krankenpflegeverein, den MoHi-Frauen, den pflegenden Angehörigen und allen Ehrenamtlichen in den vier Gemeinden.“ Mit vereinten Kräften sei sehr viel möglich.

Auch Bürgermeister Manfred Flatz, Pfarrer Paul Burtscher und Ewald Bereuter (Hauskrankenpflege Vorarlberg) wiesen in ihren Grußworten auf das große Privileg hin, dass pflegebedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger „dank des guten sozialen Netzes“ in ihrer gewohnten Umgebung ihren Lebensabend verbringen dürfen. Klar ist hingegen auch, dass die qualitative Pflegebetreuung nicht gratis möglich ist. Finanziell steht der Krankenpflegeverein Schwarzach dank großzügiger Unterstützung von Land, Gemeinde und Gebietskrankenkasse sowie der 800 Vereinsmitglieder und Gönner sehr gut da. In der Tat sind „schwarze Zahlen“, wie sie der KPV Schwarzach schreibt, im Gesundheitsbereich in Zeiten wie diesen nicht unbedingt an der Tagesordnung.