Mit Uber-Helikopter zum Hahnenkannrennen

Zum Hahnenkammrennen bietet die Taxi-Alternative Uber einen ganz speziellen Service. Nicht nur, dass über die App ein Pop-Up Service in Kitzbühel verfügbar sein wird und alle Fahrzeuge mit Skiträgern ausgestattet sein werden. Auch ein Helikopterflug lässt sich über die App buchen.

Der UberHeli verkehrt zwischen 8 und 16 Uhr – und nur bei gutem Wetter – zwischen München bzw. Sazburg und St. Johann in Tirol. Fünf Fluggäste haben in einem Helikopter Platz. Die Strecke Salzburg – St. Johann in Tirol kostet 2115 Euro.