Mit Trofaiach eine offene Rechnung

Im Grunddurchgang der WHA stehen ab dem kommenden Wochenende die Rückrundenspiele auf dem Programm. So wird das Team des SSV Dornbirn Schoren auf die Mannschaft von ATV TDE Group Trofaiach treffen. Dem SSV Schoren kommt mit derzeit 12 Punkten aus 10 Partien klar die Favoritenrolle zu. Trofaiach hat hingegen mit 7 Punkten aus 9 Spielen klar die Außenseiterrolle an diesem Abend. Zu Beginn der Saison musste sich das junge Team des SSV Schoren zwar noch klar mit 39:20 geschlagen geben, doch haben die SSV Girls inzwischen an spielerischer Stärke gewonnen und treten als eingespielte Mannschaft auf. Spannung wird auf jeden Fall geboten sein, denn Rauch und Co. haben noch eine Rechnung offen und wollen sich für die damalige Niederlage revanchieren. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Samstag, 21.1.2017, ab 19:00 Uhr in der Messehalle in Dornbirn statt. Das Vorspiel bestreitet das U-18 Team bereits ab 17:00 Uhr gegen das Fohlenteam von ATV Trofaiach.