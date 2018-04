Mit Ton und Menschen arbeiten

Bregenz - Seit Anfang April ist in der Bregenzer Kirchstraße der KreativWerkSalon von Tiina Kamenik geöffnet – eine Begegnungsstätte für Menschen, die mit Ton kreativ werden wollen.

Von Brigitte Kompatscher (NEUE am Sonntag)

Sie ist gebürtige Estin, studierte Volkswirtin und gelernte Finanzökonomin beziehungsweise Controllerin. Nun hat Tiina Kamenik in Bregenz ihren KreativWerkSalon gegründet, in dem sie mit Ton und mit Menschen arbeitet. Und sie hat sich damit eine Art Traum erfüllt, weil sie nun das macht, was sie liebt, erzählt die 55-Jährige.