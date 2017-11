Mit sprühender Musizierfreude

Schillernde Klangfarben erfreuten die Besucher beim Konzert des MV Lustenau

Für einen gelungenen Einstieg sorgte die Jugendmusik unter der Leitung von Gaby König-Warenitsch mit Melodien aus amerikanischen Krimiserien wie „Law and Order“ und „Hawaii five 0“.

Die fünf Teile dieser Suite sind nach französischen Provinzen benannt, und zwar nach jenen, in denen die Amerikaner und Alliierten zusammen mit dem französischen Untergrund für die Freiheit des Komponisten Landes kämpften: Normandie, Bretagne, Ile de France (deren Zentrum Paris ist), Elsaß-Lothringen und die Provence. Anders als seine populärere Suite Provençale, die sich von einer einzigen Provinz Frankreichs inspirieren lässt, bietet Darius Milhauds Suite Française eine turbulente Tour durch mehrere französische Regionen. Seine fünf kurzen Sätze wurden vom ausgewogenen Klangkörper des Musikverein Lustenau melodisch und rhythmisch perfekt intoniert. Überhaupt war es die große Dynamikspanne, über die das Orchester inzwischen verfügt, welche die Lebendigkeit seines Spiels auszeichnete. Scheinbar spielerisch vermochte Dirigent David Lanza rasche Dynamikwechsel abzurufen, wobei seine Musiker selbst in den leisesten Tönen harmonierten und wenn es einmal heftig herging, Volumen erzeugen konnten, ohne zu übertönen. Das und die wunderbaren Solisten sorgten für ein in jedem Sinne pures Konzerterlebnis.